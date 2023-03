Strans libera faixas exclusivas de ônibus a todos os veículos devido à greve em Teresina

Em virtude da greve de motoristas e cobradores do transporte público de Teresina, que já dura quatro dias, nesta quinta-feira (16) a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) decidiu liberar as faixas e corredores exclusivos dos ônibus para todos os condutores de carros de passeio e motocicletas.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com a Strans, a decisão tem como objetivo evitar maiores congestionamentos nas ruas e avenidas, para minimizar os impactos causados no trânsito, por conta do maior número de veículos de passeio circulando neste período de greve do transporte público, nas diversas regiões da capital.

A medida só continuará valendo enquanto durar a greve do transporte público. Dessa forma, a liberação do uso de faixas e corredores exclusivos de ônibus para todos os condutores estará suspensa assim que a greve terminar.

A ideia foi proposta pelo vereador Joaquim Caldas (MDB) e o requerimento foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal ade Teresina. O vereador apontou que, devido a a ausência de transporte público na cidade, a população tem optado por se locomover por carros via aplicativo, táxis ou "ligeirinhos".

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no