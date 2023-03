Justiça determina que empresas de ônibus paguem trabalhadores em até 24h

As empresas de ônibus que operam o sistema de transporte coletivo de Teresina deverão efetuar o pagamento de motorista e cobradores em até 24h. Essa é a determinação que consta em uma decisão liminar proferida no final da manhã desta quinta-feira (16) pela juíza titular da 1ª Vara do Trabalho de Teresina, Thania Maria Bastos.

A decisão movida pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro) denunciou que as empresas estão sem pagar os salários referentes ao mês de fevereiro de 2023 e ainda que o atraso está ocorrendo de forma reiterada, o que estaria afetando a saúde mental dos trabalhadores.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“É imperativo que as empresas rés procedam ao pagamento imediato dos salários em atraso, porque os trabalhadores não podem manter o seu sustento e de seus familiares sem a sua fonte de renda, muitas vezes, a única de uma família”, escreveu a magistrada em um trecho da decisão.

LEIA TAMBÉM: Greve de ônibus: Setut não descarta nova proposta para trabalhadores, mas pede compreensão

Greve: justiça determina que 100% da frota de ônibus de Teresina volte a circular



Ela também citou que o atraso salarial é uma das reivindicações dos trabalhadores do transporte coletivo que estão de greve deste a última segunda-feira (13).“O pagamento do salário é um direito básico do trabalhador, seja porque é fato de conhecimento público que esta é uma das reivindicações dos trabalhadores do movimento paredista que tem causado inúmeros prejuízos à população teresinense”, disse. Na decisão, a juíza estabeleceu multa de R$ 1.000,00, por dia, em caso de descumprimento sobre cada trabalhador. A decisão cabe recurso.

A GREVE

Os trabalhadores do transporte coletivo de Teresina estão em greve desta a última segunda-feira (13). A frota de ônibus foi reduzida para 30% e os profissionais realizaram atos públicos na Assembleia Legislativa e no Palácio da Cidade. Os trabalhadores reivindicam além do atraso nos pagamentos, assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho e melhores condições de trabalho.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no