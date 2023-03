Greve: justiça determina que 100% da frota de ônibus de Teresina volte a circular

A frota de ônibus de Teresina deve voltar a circular em sua totalidade. É isso o que determina a decisão do desembargador Téssio Tôrres, do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí (TRT-PI). No entendimento da justiça, a greve geral do transporte coletivo da capital prejudica a prestação de outros serviços essenciais à população.



A decisão acata ação cautelar ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut). De acordo com a determinação, a frota de ônibus deverá voltar a circular em 100% nos horários de pico – de 6h às 9h e 17h às 20h – de segunda a sexta-feira. Nos demais horários e aos domingos, pelo menos 80% da frota de ônibus deve estar nas ruas.



A decisão é direcionada para cumprimento por parte do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Rodoviário de Teresina, o Sintetro. Em caso de não cumprimento da determinação, o desembargador Téssio Tôrres fixou multa no valor de R$ 50 mil por dia à entidade. O representante do TRT lembra que já foram feitas diversas tentativas de negociação entre a classe patronal e os trabalhadores e que nenhuma delas levou a uma solução para “o conflito, que já se arrasta há meses e que culminou com a deflagração da greve”.

Na última reunião ocorrida entre o Setut e o Sintetro, os empresários ofereceram reajuste de 6% no salário dos trabalhadores e aumento no tíquete alimentação e auxílio saúde. Para o presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, a proposta é falaciosa. A categoria rejeitou o que o Setut propôs e disse que a partir de agora não negocia mais com os empresários. Mobilizados em frente ao Palácio da Cidade, os motoristas e cobradores esperam ser recebidos pelo prefeito Dr. Pessoa e pelo secretário municipal de Governo, Michel Saldanha, para que a Prefeitura apresente uma proposta de modo a suspender a greve ao menos até o final deste mês.

