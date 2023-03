Greve dos ônibus: SETUT nega que tenha retirado proposta; Sintetro faz assembleia

O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut) negou que tenha retirado qualquer proposta feita aos motoristas e cobradores no sentido de encerrar a greve dos ônibus. Por meio de nota, a entidade informou que mantém a proposição de soluções buscando um acordo com a categoria e defende que a greve seja finalizada o mais rápido possível. Mais cedo, o Sindicato dos Trabalhadores havia informado que foi surpreendido com a retirada da proposta pelos empresários no começo da manhã.



Reunidos na sede do sindicato, os motoristas e cobradores de ônibus se reúnem na manhã desta segunda (20) para discutir justamente a proposta feita pelos empresários e os rumos do movimento grevista. Hoje, Teresina entrou no sétimo dia sem ônibus. Em conversa com o Portalodia.com, o presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, informou que já havia uma inclinação dos trabalhadores em aceitar o que as empresas propuseram e encerrar a greve dos ônibus.



Motoristas e cobradores estão reunidos para decidir sobre futuro do movimento - Foto: Reprodução

“A gente já pensa em desistir. A minha projeção é fazermos essa assembleia para mostrar que no momento a gente poderia suspender a greve. Nem que suspenda por três ou quatro meses até chegarmos a uma solução definitiva, mas o problema é que nós já estamos cansados. Estamos dispostos a conversar com a categoria e discutir isso”, explicou Cardoso.

Segundo ele, a proposta que o Setut fez contempla reajuste salarial de 6,5% para motoristas e cobradores, auxílio saúde no valor de R$ 90,00 e tíquete alimentação de R$ 350,00.





