Grevistas dizem que Prefeitura cortou plano de saúde de servidores; IPMT nega

Em greve há mais de 190 dias, os servidores da Educação Municipal de Teresina divulgaram nesta sexta-feira (12) que a Prefeitura suspendeu os atendimentos pelo plano de saúde de cerca de 600 profissionais. A informação, no entanto, foi negada pelo Instituto de Previdência Municipal de Teresina (IPMT). O sindicato representante da categoria, o Sindserm, afirmou que entrou com um mandado de segurança contra a PMT para garantir os atendimentos médicos.



No entendimento dos servidores, a suspensão de atendimentos pelo plano de saúde se configura como “um ataque direto e vingança contra a greve da educação municipal”. “Tiram o plano de saúde como uma tentativa de impor um retorno às salas de aula por meio do medo, do terror e de um direito fundamental”, disse o presidente do Sindserm, Sinésio Soares.

A informação sobre a possibilidade de corte no plano de saúde de servidores municipais já havia sido divulgada anteriormente pelo sindicato. Na ocasião, o IPMT esclareceu que não se trata de plano de saúde regulamentado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), mas um benefício de autogestão e com legislação própria.



Após outra denúncia feita pelo Sindserm de que os contracheques de 600 servidores teriam sido zerados por conta da greve, o IPMT alertou que o benefício do plano de saúde ficaria legalmente suspenso em razão do não pagamento, que é feito mensalmente com desconto direto no contracheque dos servidores.

“Os profissionais da Educação Municipal de Teresina estão em exercício do direito de greve. Em agosto, vários servidores tiveram descontos nos vencimentos devido à participação no movimento grevista. A maioria sequer recebeu qualquer remuneração devido aos descontos totais dos vencimentos. Por esse motivo, cerca de 600 servidores não tiveram possibilidade de descontar a contribuição mensal do plano de saúde IPMT Saúde, que representa 3% de sua remuneração bruta”, consta no mandado de segurança que o Sindserm impetrou na justiça.

Procurado pelo Portalodia.com para se manifestar sobre a informação, o PMT negou que tenha cortado os atendimentos pelo plano de saúde da Prefeitura e disse que a categoria divulga “inverdades”. A reportagem aguarda nota do órgão sobre o assunto.

