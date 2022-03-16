Henrique Pires fica com a presidência da CCJ; oposição comandará três comissões
O PT ficará com Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação
A Assembleia Legislativa do Piauí definiu a composição das 11 comissões técnicas da Casa. A base do governo ficou com o comando de oito delas, enquanto a oposição garantiu a presidência de três comissões. A composição foi acertada entre os líderes partidários em uma reunião. O MDB terá o comando da principal comissão, a de Constituição e Justiça, com o deputado Henrique Pires na presidência.
Leia também: “A Prefeitura está perdida”: Vereadores criticam crise na gestão de Dr. Pessoa
O PT ficará com Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, sob a presidência do deputado Franzé Silva. Os partidos da oposição terão a Comissão de Administração Pública e Política Social, de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e Acompanhamento dos Fenômenos da Natureza e de Infra-estrutura e Política Econômica.
Foto: O Dia
“É importante que as Comissões sejam formadas o quanto antes uma vez que temos projetos importantes e de interesse da população que precisam ser analisados e votados nas comissões”, disse o presidente da Alepi, deputado Themístocles.
Veja a composição das comissões
01. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
TITULAR
- FRANCISCO LIMMA
- SEVERO EULÁLIO
- HENRIQUE PIRES
- CÍCERO MAGALHÃES
- TERESA BRITTO
- MARDEN MENEZES
- GESSIVALDO ISAÍAS
SUPLENTE
- NERINHO
- EVALDO GOMES
- JOÃO MADISON
- CEL. CARLOS AUGUSTO
- B. SÁ
- JÚLIO ARCOVERDE
- FRANCISCO COSTA
02. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA SOCIAL
TITULAR
- GUSTAVO NEIVA
- FRANZÉ SILVA
- WILSON BRANDÃO
- CEL. CARLOS AUGUSTO
- FIRMINO PAULO
- DR. HÉLIO
- JOÃO DE DEUS
SUPLENTE
- TERESA BRITTO
- FRANCISCO COSTA
- PABLO SANTOS
- OLIVEIRA NETO
- GEORGIANO NETO
- B. SÁ
- FRANCISCO LIMMA
03. COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA E POLÍTICA ECONÔMICA
TITULAR
- B. SÁ
- GEORGIANO NETO
- LUCY SOARES
- WARTON LACERDA
- PAULO MARTINS
- CÍCERO MAGALHÃES
- CEL. CARLOS AUGUSTO
SUPLENTE
- WILSON BRANDÃO
- JÚLIO ARCOVERDE
- SEVERO EULÁLIO
- NERINHO
- FRANZÉ SILVA
- EVALDO GOMES
- HENRIQUE PIRES
04. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TITULAR
- FRANZÉ SILVA
- DR. HÉLIO
- EVALDO GOMES
- WARTON LACERDA
- CEL. CARLOS AUGUSTO
- GUSTAVO NEIVA
- JÚLIO ARCOVERDE
SUPLENTE
- FRANCISCO LIMMA
- JOÃO MADISON
- FRANCISCO COSTA
- ZIZA CARVALHO
- PABLO SANTOS
- B. SÁ
- MARDEN MENEZES
05. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA JUVENTUDE
TITULAR
- HENRIQUE PIRES
- OLIVEIRA NETO
- ELISANGELA MOURA
- FRANCISCO COSTA
- SEVERO EULÁLIO
- LUCY SOARES
- B. SÁ
SUPLENTE
- CARLOS AUGUSTO
- EVALDO GOMES
- CÍCERO MAGALHÃES
- PAULO MARTINS
- DR. HÉLIO
- TERESA BRITTO
- MARDEN MENEZES
06. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO MEIO AMBIENTE E ACOMPANHAMENTO DOS FENÔMENOS DA NATUREZA
TITULAR
- TERESA BRITTO
- WILSON BRANDÃO
- HENRIQUE PIRES
- SEVERO EULÁLIO
- ZIZA CARVALHO
- FRANCISCO
- NERINHO
SUPLENTE
- B. SÁ
- LUCY SOARES
- GEORGIANO NETO
- PABLO SANTOS
- ELISANGELA MOURA
- LIMMA FRANCISCO COSTA
- CÍCERO MAGALHÃES
07. COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA
TITULAR
- EVALDO GOMES
- JOÃO MADISON
- ELISANGELA MOURA
- JOÃO DE DEUS
- PABLO SANTOS
- TERESA BRITTO
- MARDEN MENEZES
SUPLENTE
- FRANCISCO LIMMA
- CEL. CARLOS AUGUSTO
- FRANZÉ SILVA
- FRANCISCO COSTA
- DR. HÉLIO
- JÚLIO ARCOVERDE
- GUSTAVO NEIVA
08. COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
TITULAR
- GESSIVALDO ISAÍAS
- TERESA BRITTO
- ELISANGELA MOURA
- FIRMINO PAULO
- HENRIQUE PIRES
- PABLO SANTOS
- LUCY SOARES
SUPLENTE
- NERINHO
- GEORGIANO NETO
- B. SÁ
- JÚLIO ARCOVERDE
- CÍCERO MAGALHÃES
- ZIZA CARVALHO
- SEVERO EULÁLIO
09. COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
TITULAR
- FRANCISCO COSTA
- CEL. CARLOS AUGUSTO
- FIRMINO PAULO
- NERINHO
- JOÃO MADISON
- JÚLIO ARCOVERDE
- GUSTAVO NEIVA
SUPLENTE
- GEORGIANO NETO
- EVALDO GOMES
- FRANZÉ SILVA
- FRANCISCO LIMMA
- SEVERO EULÁLIO
- MARDEN MENEZES
- B. SÁ
10. COMISSÃO DE ENERGIA E MINERAÇÃO
TITULAR
- WARTON LACERDA
- FRANCISCO COSTA
- GESSIVALDO ISAÍAS
- HENRIQUE PIRES
- WILSON BRANDÃO
- TERESA BRITTO
- SEVERO EULÁLIO
SUPLENTE
- ELISANGELA MOURA
- PABLO SANTOS
- PAULO MARTINS
- CÍCERO MAGALHÃES
- DR. HÉLIO
- B. SÁ
- LUCY SOARES
11. COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
TITULAR
- FRANCISCO LIMMA
- JOÃO MADISON
- FRANZÉ SILVA
- ELISANGELA MOURA
- CEL. CARLOS AUGUSTO
- JÚLIO ARCOVERDE
- B. SÁ
SUPLENTE
- JOÃO DE DEUS
- PABLO SANTOS
- OLIVEIRA NETO
- PAULO MARTINS
- HENRIQUE PIRES
- GUSTAVO NEIVA
- MARDEN MENEZES
É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!