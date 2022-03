Henrique Pires fica com a presidência da CCJ; oposição comandará três comissões

A Assembleia Legislativa do Piauí definiu a composição das 11 comissões técnicas da Casa. A base do governo ficou com o comando de oito delas, enquanto a oposição garantiu a presidência de três comissões. A composição foi acertada entre os líderes partidários em uma reunião. O MDB terá o comando da principal comissão, a de Constituição e Justiça, com o deputado Henrique Pires na presidência.

O PT ficará com Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, sob a presidência do deputado Franzé Silva. Os partidos da oposição terão a Comissão de Administração Pública e Política Social, de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e Acompanhamento dos Fenômenos da Natureza e de Infra-estrutura e Política Econômica.

Foto: O Dia

“É importante que as Comissões sejam formadas o quanto antes uma vez que temos projetos importantes e de interesse da população que precisam ser analisados e votados nas comissões”, disse o presidente da Alepi, deputado Themístocles.

Veja a composição das comissões

01. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

TITULAR

FRANCISCO LIMMA

SEVERO EULÁLIO

HENRIQUE PIRES

CÍCERO MAGALHÃES

TERESA BRITTO

MARDEN MENEZES

GESSIVALDO ISAÍAS

SUPLENTE

NERINHO

EVALDO GOMES

JOÃO MADISON

CEL. CARLOS AUGUSTO

B. SÁ

JÚLIO ARCOVERDE

FRANCISCO COSTA





02. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA SOCIAL

TITULAR

GUSTAVO NEIVA

FRANZÉ SILVA

WILSON BRANDÃO

CEL. CARLOS AUGUSTO

FIRMINO PAULO

DR. HÉLIO

JOÃO DE DEUS

SUPLENTE

TERESA BRITTO

FRANCISCO COSTA

PABLO SANTOS

OLIVEIRA NETO

GEORGIANO NETO

B. SÁ

FRANCISCO LIMMA





03. COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA E POLÍTICA ECONÔMICA

TITULAR

B. SÁ

GEORGIANO NETO

LUCY SOARES

WARTON LACERDA

PAULO MARTINS

CÍCERO MAGALHÃES

CEL. CARLOS AUGUSTO

SUPLENTE

WILSON BRANDÃO

JÚLIO ARCOVERDE

SEVERO EULÁLIO

NERINHO

FRANZÉ SILVA

EVALDO GOMES

HENRIQUE PIRES





04. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TITULAR

FRANZÉ SILVA

DR. HÉLIO

EVALDO GOMES

WARTON LACERDA

CEL. CARLOS AUGUSTO

GUSTAVO NEIVA

JÚLIO ARCOVERDE

SUPLENTE

FRANCISCO LIMMA

JOÃO MADISON

FRANCISCO COSTA

ZIZA CARVALHO

PABLO SANTOS

B. SÁ

MARDEN MENEZES





05. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA JUVENTUDE

TITULAR

HENRIQUE PIRES

OLIVEIRA NETO

ELISANGELA MOURA

FRANCISCO COSTA

SEVERO EULÁLIO

LUCY SOARES

B. SÁ

SUPLENTE

CARLOS AUGUSTO

EVALDO GOMES

CÍCERO MAGALHÃES

PAULO MARTINS

DR. HÉLIO

TERESA BRITTO

MARDEN MENEZES





06. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO MEIO AMBIENTE E ACOMPANHAMENTO DOS FENÔMENOS DA NATUREZA

TITULAR

TERESA BRITTO

WILSON BRANDÃO

HENRIQUE PIRES

SEVERO EULÁLIO

ZIZA CARVALHO

FRANCISCO

NERINHO

SUPLENTE

B. SÁ

LUCY SOARES

GEORGIANO NETO

PABLO SANTOS

ELISANGELA MOURA

LIMMA FRANCISCO COSTA

CÍCERO MAGALHÃES





07. COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA

TITULAR

EVALDO GOMES

JOÃO MADISON

ELISANGELA MOURA

JOÃO DE DEUS

PABLO SANTOS

TERESA BRITTO

MARDEN MENEZES

SUPLENTE

FRANCISCO LIMMA

CEL. CARLOS AUGUSTO

FRANZÉ SILVA

FRANCISCO COSTA

DR. HÉLIO

JÚLIO ARCOVERDE

GUSTAVO NEIVA





08. COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

TITULAR

GESSIVALDO ISAÍAS

TERESA BRITTO

ELISANGELA MOURA

FIRMINO PAULO

HENRIQUE PIRES

PABLO SANTOS

LUCY SOARES

SUPLENTE

NERINHO

GEORGIANO NETO

B. SÁ

JÚLIO ARCOVERDE

CÍCERO MAGALHÃES

ZIZA CARVALHO

SEVERO EULÁLIO





09. COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

TITULAR

FRANCISCO COSTA

CEL. CARLOS AUGUSTO

FIRMINO PAULO

NERINHO

JOÃO MADISON

JÚLIO ARCOVERDE

GUSTAVO NEIVA

SUPLENTE

GEORGIANO NETO

EVALDO GOMES

FRANZÉ SILVA

FRANCISCO LIMMA

SEVERO EULÁLIO

MARDEN MENEZES

B. SÁ





10. COMISSÃO DE ENERGIA E MINERAÇÃO

TITULAR

WARTON LACERDA

FRANCISCO COSTA

GESSIVALDO ISAÍAS

HENRIQUE PIRES

WILSON BRANDÃO

TERESA BRITTO

SEVERO EULÁLIO

SUPLENTE

ELISANGELA MOURA

PABLO SANTOS

PAULO MARTINS

CÍCERO MAGALHÃES

DR. HÉLIO

B. SÁ

LUCY SOARES





11. COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

TITULAR

FRANCISCO LIMMA

JOÃO MADISON

FRANZÉ SILVA

ELISANGELA MOURA

CEL. CARLOS AUGUSTO

JÚLIO ARCOVERDE

B. SÁ

SUPLENTE

JOÃO DE DEUS

PABLO SANTOS

OLIVEIRA NETO

PAULO MARTINS

HENRIQUE PIRES

GUSTAVO NEIVA

MARDEN MENEZES

