Henrique Pires fica com a presidência da CCJ; oposição comandará três comissões

O PT ficará com Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação

Otávio Neto

Otávio Neto

16/03/2022 14:38h - Atualizado em 16/03/2022 14:53h

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A Assembleia Legislativa do Piauí definiu a composição das 11 comissões técnicas da Casa. A base do governo ficou com o comando de oito delas, enquanto a oposição garantiu a presidência de três comissões. A composição foi acertada entre os líderes partidários em uma reunião. O MDB terá o comando da principal comissão, a de Constituição e Justiça, com o deputado Henrique Pires na presidência. 

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O PT ficará com Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, sob a presidência do deputado Franzé Silva. Os partidos da oposição terão a Comissão de Administração Pública e Política Social, de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e Acompanhamento dos Fenômenos da Natureza e de Infra-estrutura e Política Econômica.

Foto: O Dia

“É importante que as Comissões sejam formadas o quanto antes uma vez que temos projetos importantes e de interesse da população que precisam ser analisados e votados nas comissões”, disse o presidente da Alepi, deputado Themístocles.

Veja a composição das comissões 

01. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

TITULAR 

  • FRANCISCO LIMMA 
  • SEVERO EULÁLIO 
  • HENRIQUE PIRES
  • CÍCERO MAGALHÃES 
  • TERESA BRITTO 
  • MARDEN MENEZES
  • GESSIVALDO ISAÍAS 

SUPLENTE

  • NERINHO
  • EVALDO GOMES
  • JOÃO MADISON
  • CEL. CARLOS AUGUSTO
  • B. SÁ
  • JÚLIO ARCOVERDE
  • FRANCISCO COSTA


02. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA SOCIAL

TITULAR 

  • GUSTAVO NEIVA 
  • FRANZÉ SILVA 
  • WILSON BRANDÃO 
  • CEL. CARLOS AUGUSTO
  • FIRMINO PAULO 
  • DR. HÉLIO 
  • JOÃO DE DEUS

SUPLENTE

  • TERESA BRITTO 
  • FRANCISCO COSTA
  • PABLO SANTOS
  • OLIVEIRA NETO
  • GEORGIANO NETO
  • B. SÁ
  • FRANCISCO LIMMA


03. COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA E POLÍTICA ECONÔMICA

TITULAR 

  • B. SÁ
  • GEORGIANO NETO 
  • LUCY SOARES 
  • WARTON LACERDA 
  • PAULO MARTINS 
  • CÍCERO MAGALHÃES 
  • CEL. CARLOS AUGUSTO 

SUPLENTE

  • WILSON BRANDÃO
  • JÚLIO ARCOVERDE
  • SEVERO EULÁLIO
  • NERINHO
  • FRANZÉ SILVA
  • EVALDO GOMES
  • HENRIQUE PIRES


04. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TITULAR 

  • FRANZÉ SILVA 
  • DR. HÉLIO 
  • EVALDO GOMES 
  • WARTON LACERDA 
  • CEL. CARLOS AUGUSTO 
  • GUSTAVO NEIVA   
  • JÚLIO ARCOVERDE 

SUPLENTE

  • FRANCISCO LIMMA
  • JOÃO MADISON
  • FRANCISCO COSTA
  • ZIZA CARVALHO
  • PABLO SANTOS
  • B. SÁ
  • MARDEN MENEZES


05. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA JUVENTUDE

TITULAR 

  • HENRIQUE PIRES 
  • OLIVEIRA NETO 
  • ELISANGELA MOURA 
  • FRANCISCO COSTA 
  • SEVERO EULÁLIO 
  • LUCY SOARES 
  • B. SÁ 

SUPLENTE

  • CARLOS AUGUSTO
  • EVALDO GOMES
  • CÍCERO MAGALHÃES
  • PAULO MARTINS
  • DR. HÉLIO
  • TERESA BRITTO
  • MARDEN MENEZES


06. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO MEIO AMBIENTE E ACOMPANHAMENTO DOS FENÔMENOS DA NATUREZA

TITULAR 

  • TERESA BRITTO 
  • WILSON BRANDÃO 
  • HENRIQUE PIRES 
  • SEVERO EULÁLIO 
  • ZIZA CARVALHO 
  • FRANCISCO 
  • NERINHO 

SUPLENTE

  • B. SÁ
  • LUCY SOARES
  • GEORGIANO NETO
  • PABLO SANTOS
  • ELISANGELA MOURA
  • LIMMA FRANCISCO COSTA
  • CÍCERO MAGALHÃES


07. COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA 

TITULAR 

  • EVALDO GOMES 
  • JOÃO MADISON 
  • ELISANGELA MOURA 
  • JOÃO DE DEUS 
  • PABLO SANTOS 
  • TERESA BRITTO 
  • MARDEN MENEZES 

SUPLENTE

  • FRANCISCO LIMMA
  • CEL. CARLOS AUGUSTO
  • FRANZÉ SILVA
  • FRANCISCO COSTA 
  • DR. HÉLIO
  • JÚLIO ARCOVERDE
  • GUSTAVO NEIVA


08. COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 

TITULAR 

  • GESSIVALDO ISAÍAS 
  • TERESA BRITTO 
  • ELISANGELA MOURA 
  • FIRMINO PAULO 
  • HENRIQUE PIRES 
  • PABLO SANTOS 
  • LUCY SOARES 

SUPLENTE

  • NERINHO
  • GEORGIANO NETO
  • B. SÁ
  • JÚLIO ARCOVERDE
  • CÍCERO MAGALHÃES
  • ZIZA CARVALHO
  • SEVERO EULÁLIO


09. COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

TITULAR 

  • FRANCISCO COSTA 
  • CEL. CARLOS AUGUSTO 
  • FIRMINO PAULO 
  • NERINHO 
  • JOÃO MADISON 
  • JÚLIO ARCOVERDE 
  • GUSTAVO NEIVA 

SUPLENTE

  • GEORGIANO NETO
  • EVALDO GOMES
  • FRANZÉ SILVA
  • FRANCISCO LIMMA
  • SEVERO EULÁLIO
  • MARDEN MENEZES
  • B. SÁ


10. COMISSÃO DE ENERGIA E MINERAÇÃO

TITULAR 

  • WARTON LACERDA 
  • FRANCISCO COSTA 
  • GESSIVALDO ISAÍAS 
  • HENRIQUE PIRES 
  • WILSON BRANDÃO 
  • TERESA BRITTO 
  • SEVERO EULÁLIO 

SUPLENTE 

  • ELISANGELA MOURA
  • PABLO SANTOS
  • PAULO MARTINS
  • CÍCERO MAGALHÃES
  • DR. HÉLIO
  • B. SÁ
  • LUCY SOARES


11. COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

TITULAR 

  • FRANCISCO LIMMA 
  • JOÃO MADISON 
  • FRANZÉ SILVA 
  • ELISANGELA MOURA 
  • CEL. CARLOS AUGUSTO 
  • JÚLIO ARCOVERDE
  • B. SÁ

SUPLENTE 

  • JOÃO DE DEUS
  • PABLO SANTOS
  • OLIVEIRA NETO
  • PAULO MARTINS
  • HENRIQUE PIRES
  • GUSTAVO NEIVA
  • MARDEN MENEZES

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Tags: Comissões da Alepi, política, Piauí,

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