ICMS dos Combustíveis: Governadores do NE entram com ação de inconstitucionalidade no STF

A governadora Regina Sousa se manifestou, na manhã desta quinta-feira (23), sobre o pedido realizado pelos governadores do Nordeste ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da lei que mudou as regras de incidência do ICMS dos combustíveis. Com a lei, a alíquota do ICMS no Piauí sofre redução de 31% para 17%.

De acordo com os governadores, a lei aprovada, em março, causa prejuízo aos estados e se trata de medida ineficaz, pois os combustíveis continuam a variar de acordo com o preço do barril do petróleo e do dólar. Na semana passada, o ministro do STF, André Mendonça determinou que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo território nacional. Antes da lei, a alíquota do ICMS variava a depender do estado.



Foto: Arquivo O Dia