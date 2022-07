Inteligência monitora acirramento de campanha eleitoral no Piauí, diz secretário

Os municípios do Piauí em que as disputas eleitorais se acirram ainda neste momento de pré-campanha estão sendo monitorados pela inteligência da Secretaria de Segurança do Estado e poderão receber reforço policial antecipado, segundo o secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira.

Leia também: Merlong Solano não vê clima para eleição radicalizada no Piauí

A preocupação é que o clima de tensão no processo eleitoral no país afete as eleições também no Piauí. “Estamos monitorando cada local em que é deflagrada uma disputa mais acirrada e verificando as condições de reforço policial até de forma antecipada para esses locais”, disse Rubens Pereira.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A medida consta no plano que será apresentado pela Secretaria de Segurança ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) no início do mês de agosto. Um comitê que reúne membros da Justiça Eleitoral e das forças de segurança deverá ser instalado para coordenar os trabalhos na capital e no interior.

“Esse plano é tanto para o dia das eleições, nos locais de votação, nas ruas, por onde for necessário. O plano envolve também estratégias de Inteligência, para o período da campanha eleitoral em que temos que ficar atento. Já informamos a governadora e vamos apresentar ao TRE”, disse o secretário.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no