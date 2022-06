Iracema Portella acredita em eleição acirrada no Piauí

A disputa pelo governo do Piauí na eleição deste ano será de ânimos acirrados, acredita a pré-candidata a vice na chapa de Sílvio Mendes (União Brasil), Iracema Portella. Ela defende que a oposição pela primeira terá chances de vitória e isso coloca os dois principais grupos políticos do estado em conflito.

“A oposição nunca teve tanta chance como agora. Estamos extremamente fortes, organizados. Onde quer que a gente vá a receptividade é a melhor possível. As pessoas estão cansadas de esperar pelas coisas que não acontecem”, disse.

“A radicalização faz parte de um pleito eleitoral. Não tem como a gente fugir disso. Obviamente que vamos tentar discutir os problemas do estado do Piauí e buscar as soluções para esses problemas”, disse Iracema. Ela não poupa críticas ao governo e deixa a entender que a segurança pública e a saúde serão as principais áreas alvos da oposição no pleito.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Por outro lado, a pré-candidata defendeu que em um eventual governo de Sílvio Mendes o secretariado será composto de técnicos. “Na minha maneira de ver o secretariado precisa de um perfil técnico e realizador, porque é isso que nós precisamos no estado do Piauí. Precisamos mudar radicalmente essa forma de administrar”, afirmou.

Iracema Portella revelou que a caravana de oposição já percorreu 180 municípios do Piauí e até o final da campanha terá marcado presença nas 224 cidades do estado. Para ela, essa é a estratégia para aproximar a chapa da população e, por sua vez, ouvir os anseios da sociedade.

