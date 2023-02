Jeová Alencar defende reeleição de Dr. Pessoa após mudança na articulação política

O deputado estadual Jeová Alencar (Republicanos), que deixará a Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) para assumir a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Sul em um acordo acertado ontem, defendeu nesta terça-feira (7) a reeleição do prefeito Dr. Pessoa (Republicanos).

Jeová Alencar recentemente demostrou insatisfação com o sistema de transporte público de Teresina e deu sinais de que romperia com a gestão. Ele era um nome cotado para disputar o Palácio da Cidade em 2024, mas garantiu que aceitou assumir a SAAD para abrir vaga na Alepi para Gessivaldo Isaias e fortalecer Dr. Pessoa para a eleição municipal.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Sou do Republicanos, nosso partido tem um prefeito, que é o Dr. Pessoa, que é candidato natural e vai para a reeleição. Estou somando na gestão para fortalecer mais ainda no partido e na reeleição do Dr. Pessoa. Estamos fortalecendo o Republicanos já para a reeleição do prefeito Dr. Pessoa em 2024”, disse.

O parlamentar comentou ainda que o prefeito deverá ampliar sua base na Câmara de Teresina e garantir o apoio de mais partidos para a eleição de 2024. Sobre a disputa para o cargo de vice, ele disse que a escolha ficará para o momento de fechar a chapa. “Temos bons nomes, mas acredito que nesse momento que é na formatação da chapa no próximo ano que vamos trabalhar e buscar esse vice”, afirmou.

A declaração de Jeová aconteceu após a mudança de postura na articulação política do prefeito Dr. Pessoa, que exonerou James Guerra -- indicação de Robert Rios -- da SAAD Leste, e o secretário de Governo André Lopes.

