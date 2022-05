João de Deus acredita que eleição para governo do Piauí será decidida em 1º turno

O presidente do Partido dos Trabalhadores no Piauí, João de Deus, acredita que o candidato da sigla para o governo, Rafael Fonteles, será eleito em primeiro turno -- repetindo as quatro eleições de Wellington Dias para o Palácio de Karnak –, confiança que se estende também à candidatura de Lula.

“Não tenho dúvida que ela vai ser decidida no Piauí no primeiro turno. E no Brasil vai depender da terceira via. Com a saída de Moro, a tendência de eleição no primeiro turno já aumentou. Se Ciro Gomes decidir sair (da disputa), praticamente liquida a terceira via”, analisou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

João de Deus é um dos defensores de que a campanha de Rafael Fonteles massifique sua relação com Lula. Para ele, as campanhas estaduais neste ano serão reflexos da disputa nacional, impulsionada pela polarização entre Lula e Bolsonaro. O líder partidário entende, por outro lado, que as pesquisas eleitorais desse período de pré-campanha não trazem a realidade.

“Nesse momento, pesquisa não representa muita coisa ainda. A população não pensa em quem vota agora. Ela pensa que a eleição é só em outubro e por que vai ter que se definir agora? A população começa a se decidir quando começa a vê o alinhamento. Quem é do lado do meu candidato a presidente?”, disse.

Questionado sobre as declarações da oposição que afirmam que esse é o melhor cenário que os oposicionistas já encontraram, João de Deus comentou: “Quem é candidato nunca vai dizer que está fraco. Um time que entra em um jogo entra falando grosso e dizendo que vai ganhar. Isso vale para a oposição como para quem é governo”, disse.

