João de Deus rebate Robert Rios após críticas ao PT: “Não vamos rechaçar ninguém”

O Presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, João de Deus, rebateu críticas feitas pelo vice-prefeito da capital, Robert Rios, que negou que apoiará o partido na eleição deste ano, mesmo votando em Rafael Fonteles . Robert apoiará Fonteles pensando também em 2024, seu principal opositor no âmbito municipal é Silvio Mendes, desafeto do vice-prefeito.



João de Deus e Robert Rios foram rivais históricos na Assembleia Legislativa do Piauí, à época os dois deputados travaram vários embates no legislativo quando o petista era líder de governo de Wellington Dias e Robert liderava a oposição.

Apesar das diferenças com Robert Rios, João de Deus evitou entrar em conflito com o ex-deputado. “Você não vota no partido, vota no candidato. O PT tem vários candidatos, a Governador, a Senador da República e temos um vasto número candidatos a federal e estadual. Portanto o voto, para quem gosta do partido pode votar no candidato ou na legenda. Quem quiser votar no Rafael todo voto será bem vindo, não vamos rechaçar nenhum voto. Depois que o voto entra na urna ninguém sabe mais quem foi o autor”, afirmou o dirigente partidário.

FOTO: Arquivo O DIA

