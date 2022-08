Robert Rios comenta apoio a Rafael Fonteles: “Não voto no PT, voto na nova geração”

O vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, voltou a avaliar a sua adesão a candidatura de Rafael Fonteles (PT) para o Governo do Piauí. Diferentemente do presidente da Câmara, Jeová Alencar (Republicanos), que declarou apoio a Silvio Mendes, Robert e o filho do Prefeito, João Pessoinha, aderiram ao bloco governista comandado pelo petista.



Ferrenho opositor ao Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, Robert negou que apoiará o PT, segundo ele a adesão a Fonteles não simbolizaria concordância com o PT. “Não preciso perguntar se o PT quer o meu voto, eu voto em quem eu quiser. Não voto no PT, fui líder de oposição ao PT. Voto na juventude, voto na mocidade, nessa força nova e nessa garra. Voto nesta nova geração Dom Barreto que está surgindo aí”, afirmou o ex-deputado.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Robert ainda demonstrou confiança no sucesso eleitoral do Republicanos na estratégia deste ano. O partido espera fortalecer as chapas proporcionais e eleger bancadas federal e estadual. “Não vejo nenhuma dificuldade, nós temos uma chapa de federal, tínhamos excesso de candidatos e tivemos que tirar três para ter no máximo onze. Vamos eleger um federal com tranquilidade e não é na sobra de votos, vamos fazer a legenda para federal. E vamos fazer ter deputados estaduais”, finalizou o vice-prefeito.

