João Henrique rebate críticas de Marcos Aurélio e reafirma apoio a Dr. Pessoa

O Secretário de Planejamento de Teresina, João Henrique Sousa, rebateu as críticas do deputado federal Marcos Aurélio (PSD) a gestão de Dr. Pessoa. Recentemente em entrevista a O DIA TV, o parlamentar federal criticou os graves problemas no transporte público, na saúde e na falta de galerias de Teresina . O parlamentar não descartou a pretensão de concorrer a prefeito da capital, naturalmente contra o próprio Dr. Pessoa.



As afirmações de Marcos Aurélio evidenciaram o racha que existe no grupo político do MDB teresinense, mesmo estando no PSD por um acordo político, o deputado federal segue integrando as bases mdebistas. A ala ligada a João Henrique defende que a sigla esteja ao lado do Prefeito em 2024, já o outro grupo político, aliado de Themístocles Filho, não quer acordo com o gestor. Dr. Pessoa rompeu com o MDB logo após o início do mandato e exonerou praticamente todas as indicações do partido.

João Henrique projetou 2024 e cravou que Dr. Pessoa será candidato a reeleição. “Não podemos começar a discutir hoje, já que estamos em 2022 a eleição de 2024. É um horizonte distante, vamos realizar 2023, deixar que o Prefeito mostre o trabalho, para discutir quais acordos serão feitos. Uma coisa é certa, o Prefeito será candidato a reeleição, quanto a isso não resta dúvida”, afirmou.

Ao avaliar a possível chapa Dr. Pessoa e Jeová, João Henrique demonstrou confiança. “Se hoje fosse 2024 eu tenho certeza de que seria uma chapa extremamente competitiva”, finalizou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

