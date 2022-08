João Madison acredita em "arrancada" de Rafael com a propaganda eleitoral

O candidato da base governista Rafael Fonteles (PT) deve ter a campanha impulsionada com início da campanha eleitoral do rádio e TV, aumentar a diferença frete ao principal concorrente, Sílvio Mendes, e vencer em primeiro turno, segundo as estimativas do deputado estadual e candidato a reeleição, João Madison.

Leia também: Sílvio Mendes impulsionará chapas proporcionais em Teresina, acredita Marden Menezes

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta terça-feira (30/08), João Madison demostrou confiança na associação do nome de Rafael ao de Lula. Para ele, Sílvio Mendes até então era mais conhecido que Rafael Fonteles porque já foi prefeito da capital e candidato ao governo.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“O Rafael não era conhecido. Nosso adversário (Sílvio Mendes) foi candidato a governador e foi conhecido. O Rafael demorou um pouco para chegar em todo o Piauí com seu nome e muita gente não sabia que o Rafael era o candidato do Lula. Agora, começou os programas de televisão e as pessoas sabem que nosso lado é o lado do Lula”, disse.

João Madison também aposta que os partidos da base elegerão o maior número de deputados na Assembleia Legislativa e a grande maioria de federais. O candidato defende ainda que o MDB um terço das cadeiras da Alepi.

“Vejo que iremos ganhar as eleições no primeiro turno. Acredito que vamos fazer entre 23 e 24 deputados estaduais e 8 deputado federais. E o Wellington vai ser o senador mais votado na história do Brasil”, projetou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no