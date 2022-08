Sílvio Mendes impulsionará chapas proporcionais em Teresina, acredita Marden Menezes

A expectativa do principal grupo de oposição no maior colégio eleitoral do Piauí vai além do desempenho do candidato Sílvio Mendes (União Brasil), que tem Teresina como seu principal trunfo na disputa pelo Governo do Estado. As chapas proporcionais também miram a capital. Na avaliação dos candidatos, Sílvio é o melhor cabo eleitoral em Teresina.

O deputado estadual Marden Menezes (Progressistas), candidato a reeleição, obteve na eleição de 2018 mais de 10 mil votos na capital e esperar ampliar esse número pela associação de seu nome com o do candidato Sílvio Mendes.

“Nessa campanha, tanto com crescimento do Dr. Sílvio, como o crescimento do nosso trabalho, nossa expectativa é ampliar essa força para que a gente tenha muito respaldo. É a maior liderança política viva de Teresina que temos uma relação de uma vida de trabalho, uma amizade verdadeira e de lealdade”, disse em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Para Marden Menezes, Sílvio Mendes terá uma diferença histórica na capital frente ao principal concorrente, Rafael Fonteles (PT). Ele avalia também que o desgaste de Dr. Pessoa vai ajudar a população a recordar das gestões do PSDB.

“Será a maior maioria já vista em uma eleição de governo em Teresina. Teresina tinha uma tradição de ter boas gestões. Foram gestões responsáveis, equilibradas, com respeito ao servidor, principalmente com a Educação, que sempre foi nossa marca”, afirmou Marden Menezes.

