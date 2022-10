Joel Rodrigues agradece votação expressiva e afirma

Após receber mais de 870 mil votos e perder a vaga no Senado para Wellington Dias (PT), o candidato Joel Rodrigues (Progressistas) agradeceu aos eleitores que o deram a votação expressiva. Em entrevista coletiva na casa de seu padrinho político o ministro Ciro Nogueira, onde acompanhou a apuração, Joel afirmou que, mesmo sem garantir a vaga, o saldo da campanha é positivo.

“Nós levamos uma mensagem que tocou no coração da população, de mais de 800 mil piauienses. Quem diria! Enfrentamos um ex-governador de quatro mandatos, que já foi Senador. Que usou muito mais a presença do presidente Lula do que a dele mesmo (na campanha). E você enfrentar tudo isso, e até liderar, o que nos resta é só agradecer“, disse Joel.

Sobre o adversário, Joel também comentou: “Eu acho que o Wellington nem comemorar vai (a vaga para o Senado). Porque com toda a estrutura, por tudo que estava ao seu favor, ficou muito claro que há uma indignação por parte das pessoas. E nós sabemos o porquê”.

O ex-prefeito de Floriano afirmou que vai respeitar a decisão das urnas. E sobre o futuro político, Joel não comentou sobre disputar algum cargo em 2024, mas que estará no debate público. “Vou colocar minha voz por aqueles que não concordam com o que foi feito no Piauí nos últimos anos”.

