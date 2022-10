Joel Rodrigues descarta disputar Prefeitura de Teresina em 2024

A suposta pretensão de Joel Rodrigues de disputar a sucessão municipal em Teresina em 2024 não passa de especulação, segundo o próprio Joel Rodrigues. Após assumir o diretório estadual do Progressistas nessa segunda-feira (24/10), Joel comentou que sua missão é fortalecer o partido e não tem a intenção de concorrer ao Palácio da Cidade.

“É só especulação. Não é reponsabilidade do diretório estadual, mas sim do diretório municipal de Teresina. Tem vários líderes importantes em Teresina que independente do partido nós vamos buscar o diálogo, buscar junto com o Aluísio (Sampaio) fortalecer o partido em Teresina. Mas não existe a possibilidade de candidatura a prefeito de Teresina”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O nome de Joel Rodrigues para prefeito de Teresina surgiu logo depois da expressiva votação que ele apresentou na disputa pelo cargo de senador na eleição deste ano ao concorrer com Wellington Dias (PT). Ex-prefeito de Floriano, Joel Rodrigues obteve 47,60% dos votos ante 51,34% do então ex-governador Wellington.

Uma possível articulação para lançar Joel Rodrigues em Teresina envolveria também uma questão jurídica, já que ele foi eleito prefeito de Floriano em 2020, renunciou para concorrer ao Senado e se enquadraria na prática de prefeito itinerante -- que é reelegibilidade em municípios diferentes –, prática proibida pela legislação.

