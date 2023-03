Justiça determina afastamento do Prefeito de Uruçuí, Dr. Wagner, por suspeita corrupção

O Prefeito de Uruçuí, Francisco Wagner Pires Coelho, conhecido como Dr. Wagner (PP), teve o seu afastamento do cargo determinando pela justiça do Piauí. A decisão é assinada pelo desembargador Dr. Erivan Lopes e estabelece que o gestor ficará fora do executivo municipal por 180 dias. O magistrado atende a uma representação do Ministério Público que requisitou a saída temporária do Prefeito. A ordem judicial deverá ser cumprida nas próximas horas e o gestor afastado do cargo. O vice-prefeito, Stanley Carvalho (PP), assumirá o governo do município.



O afastamento ocorre como um desdobramento da operação “Cerrados” que investiga a prática dos crimes de desvios de recursos públicos, organização criminosa, lavagem de dinheiro , fraude à licitação, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva, cometidos através de contratos firmados entre empresas de fachada e o Município de Uruçuí.

FOTO: Prefeitura de Uruçuí

A investigação aponta para a existência de uma associação criminosa visando o desvio de recursos públicos da cidade, o filho do Prefeito, Elano Martins Coelho, também é suspeito de operar o esquema com a participação do pai. Segundo o Ministério Público o grupo realizava o direcionamento de licitações à determinada empresa utilizada pela organização criminosa, seguido de sua contratação com sobrepreço pelo gestor municipal.

Vitória expressiva sobre deputada Ana Paula



Dr. Wagner cumpre o segundo mandato no município, em 2020 o gestor obteve uma expressiva vitória sobre a agora deputada estadual Ana Paula Santana. O Prefeito obteve 61,32% dos votos contra 36,77% de Ana Paula.

O atual gestor retirou a família da deputada do comando da cidade em 2016 quando venceu Débora Renata Coelho de Araújo, cunhada de Ana Paula, no pleito municipal.

O que diz a Prefeitura

Tanto o Prefeito de Uruçuí, Dr. Wagner, como o filho do gestor, Elano Martins, foram procurados pela reportagem do sistema O Dia de Comunicação, porém não atenderam as chamadas nem responderam a mensagens. O espaço continua a disposição para esclarecimentos.

No âmbito da operação “Cerrados” a Prefeitura de Uruçuí emitiu uma nota sobre o caso.

Nota

“O prefeito dr. Wagner Coelho esclarece que até o momento não recebeu nenhuma informação sobre a Operação Cerrados e confirma que houve na manhã desta segunda-feira (20) cumprimento de mandados de busca e apreensão no município, todavia não teve acesso à decisão”

