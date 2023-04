Líder de Dr. Pessoa quer urgência em votação de projeto que divide SAAD’s Sul e Sudeste

O vereador Antônio José Lira (Republicanos) protocolou hoje (25) um pedido de urgência para a votação do projeto de reforma administrativa enviado pela prefeitura para a Câmara Municipal de Teresina. O projeto prevê a divisão das SAAD’s Sul e Sudeste em mais duas, além da descentralização das licitações, que deixariam de serem feitas somente pela Secretaria de Administração (SEMA) e passariam para a ETURB, FMS e Prodater.

O regime de urgência, segundo Lira, é um pedido do próprio prefeito. “Todos os pontos (da reforma administrativa) são para dar celeridade à gestão. É uma determinação de Dr. Pessoa, que venha um regime de urgência especial para terça feira. Teremos uma votação de 18, podendo chegar a 22 votos”, garante o líder do governo na Câmara.

Apesar da expectativa de aprovação completa do projeto por parte da base governista na Câmara, a oposição discorda de alguns pontos. Principalmente quanto a divisão das SAAD’s. “Temos colaborado com a cidade de Teresina. Aprovamos todos os empréstimos que a Prefeitura mandou para essa casa. Além de uma reforma ampla que cria coordenadoria de compras públicas. Concordamos que precisa ser centralizado. O controle interno na SEMA, concordamos. Criação da coordenadoria de bem-estar animal e uma gestão da iluminação pública, somos a favor. Agora, dividir SAAD’s a essa altura do campeonato, não somos a favor. Na realidade, precisamos é de mais serviços públicos na limpeza, de mais guardas municipais e menos secretários”, disse Aloísio Sampaio, vereador pelo Progressistas.

E ainda criticou o prefeito Dr. Pessoa: “Nessa concepção de que precisa dividir para melhorar a gestão, nós precisaríamos ter mais um prefeito na cidade de Teresina. ”. Antônio José Lira rebateu as críticas e disse que a reforma “de forma alguma (é uma acomodação política). Teresina tem uma zona sul que está praticamente interligada com a vizinha Demerval Lobão. Só um superintendente não dá conta”.

“A zona sul é a região de maior área territorial aqui da capital. O Grande Dirceu é uma cidade dentro da outra”, argumentou Antônio José Lira.

O projeto

Pelo texto as Saad’s Sul e Sudeste serão divididas em duas e a nova coordenadoria de bem-estar animal será criada. O projeto ainda recriará a central de compras e licitações e estabelecerá uma coordenação para a Casa da Mulher Brasileira que será inaugurada este ano. O projeto será votado em regime de urgência no legislativo.

A área de atuação e determinação geográfica de cada Saad será determinada por decreto. Tanto a Saad Sul e a Sudeste serão divididas em 1 e 2, não mudando a nomenclatura das pastas. O Prefeito Dr. Pessoa negou que as indicações para as novas pastas serão políticas, para ele a população que deverá ser contemplada.

“É de interesse do povo de Teresina, os vereadores são qualificados e não vejo por que não ser aprovado. São duas saads que são dividas para eficiência administrativa, podem ser três em um outro momento ou até quatro. Quem vai ser contemplado é o povo de Teresina, não os políticos”, disse Dr. Pessoa.

