Lideranças do Piauí e Maranhão se unem e fazem ato pró-Lula na Ponte da Amizade

Na manhã deste domingo (23), lideranças políticas do Piauí e Maranhão se uniram na Ponte da Amizade, que liga os municípios de Teresina e Timon (MA), para um ato de apoio ao candidato a Presidência da República Luíz Inácio Lula. No encontro, estiveram presentes o governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), o vice-governador eleito do Maranhão, Felipe Camarão (PT), e os senadores eleitos nos respectivos estados, Wellington Dias (PT) e Flávio Dino (PSB). A Governadora Regina esteve no evento e chegou a se sentir mal ao final da solenidade, sendo atendida e passa bem.



O objetivo da articulação de Lula no Nordeste é unir forças e maximizar o apoio ao petista na região. Reduto histórico do ex-presidente, o Nordeste deu quase 13 milhões de votos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

Rafael Fonteles, governador eleito do Piauí, pediu o empenho de todos nessa reta final de campanha e destacou a importância da eleição de Lula. "Precisamos muito do nosso presidente para trabalharmos ainda mais pelo povo do Piauí e do Maranhão. Então, não podemos relaxar e precisamos seguir focados e trabalhando para pedir votos", disse.

O governador eleito reforçou ainda a necessidade de se combater as fake news. "Nesses últimos dias de campanha, precisamos estar vigilantes e combater as mentiras para que elas não influenciem os votos de algumas pessoas. E é assim que vamos aumentar a vantagem a favor de Lula no Nordeste inteiro", afirmou Rafael Fonteles.

Wellington Dias, senador eleito no Piauí, ressaltou o grande trabalho que tem sido realizado em todo o País para eleger Lula presidente. "O Brasil precisa de Lula para voltar a ser feliz. E o que a gente vê são as pessoas empenhadas com esse propósito. A consequência disso é que estamos diminuindo a desvantagem nas regiões que perdemos e nos consolidando cada vez mais no Nordeste, aumentando a vantagem, que já era expressiva", apontou.

A governadora do Piauí, Regina Sousa, destacou sua alegria com o grande encontro, considerado histórico por ela. "O que aconteceu aqui é marcante. Tenho certeza que as imagens vão rodar o Brasil inteiro", pontuou.

Flávio Dino fala em “defender a família”

O senador eleito mais votado da história do Maranhão e ex-governador do Estado, Flávio Dino, elogiou a união entre Piauí e Maranhão e afirmou que ela é fundamental para a vitória de Lula. "Estamos mobilizados pelo bem de todos os brasileiros. Nós quem defendemos de fato as famílias brasileiras, oferecendo saúde e educação de qualidade, sendo sensíveis e empáticos, ajudando-os de verdade. E esse trabalho vai continuar com a eleição do nosso presidente", destacou.

O vice-governador eleito do Maranhão, Felipe Camarão, afirmou que o trabalho árduo que vem sendo realizado em prol da vitória de Lula será recompensado. "No dia 30, o Brasil voltará a sorrir e a ser livre. O País deixará para trás esse governo que se destacou pelo ódio, pelas mentiras e pela falta de sensibilidade, especialmente no momento mais crítico da pandemia", finalizou.

