Locais de votação amanhecem com santinhos espalhados em calçadas

A grande maioria dos locais de votação em Teresina amanheceu com uma grande quantidade de material de campanha de candidatos espalhados em calçadas e vias públicas das proximidades. Na Escola Estadual Professora Darcy Araújo, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, zona Leste de Teresina, santinhos de vários candidatos estão jogados no portão de entrada.

Segundo um policial militar que faz a segurança do local de votação, os papéis foram jogados durante a madrugada. Ambulantes que estão instalados em frente à escola também informaram que os santinhos já estavam no chão quando chegaram ao colégio, isso por volta das 7h. A Justiça Eleitoral considera a prática um crime eleitoral com previsão de aplicação de multas para candidatos e partido políticos.

Foto: Isabela Lopes / Portal O Dia

Na escola há 13 seções e as filas estão longas e lentas. Lúcia Leal (52) veio acompanhar o esposo na Escola Darcy Araújo e relatou a demora das filas. "Está bem lento. Acho que porque são muitos candidatos e tem muitos idosos também. Mas, no geral, está tudo fluindo e indo bem", disse.



