Luciano Nunes confirma que o PSDB do Piauí apoiará a candidatura de Tebet para presidente

O presidente estadual do diretório do PSDB no Piauí, Luciano Nunes, confirmou que a sigla apoiará a candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) para a Presidência da República. A decisão dos tucanos curiosamente confronta com o MDB, próprio partido de Tebet no Piauí. Aqui a legenda apoiará Lula e não dará sustentação a candidatura da senadora Sul-mato-grossense.



Na última semana o tucano Tarso Jereissati rejeitou a oferta para ser o candidato a vice de Simone Tebet, a senadora maranhense Eliziane Gama (Cidadania) deve ser oficializada na vaga. Nos diretórios estaduais o PSDB está divido entre apoiar Tebet ou outros nomes, o diretório de Minas Gerais, por exemplo, já aderiu à candidatura de Ciro Gomes (PDT).

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

Luciano explicou que a decisão do Piauí respeitará o encaminhamento federal. “É uma decisão do diretório nacional, estaremos dentro da coligação, provavelmente com a indicação do vice do partido, nós acompanharemos a decisão do diretório nacional e vamos apoiar a decisão o candidato que o PSDB apoiar. Eu particularmente não defendo nenhum tipo de punição. O Brasil é um país continental, com muitas peculiaridades, nós devemos caminhar no sentido de respeitar cada um”, disse o deputado,

Para Luciano a decisão de ceder a vaga de vice ao Cidadania fortalece a federação com a sigla. “Cidadania e PSDB hoje são uma coisa só, formamos uma federação. Para os próximos quatro anos seremos um único partido, então a decisão que for tomada pela federação nós vamos acatar e apoiar”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no