Lula nomeia Edilberto Barros como Coordenador do Desenvolvimento Agrário no Piauí

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou através do diário oficial da união desta terça (18) o novo coordenador do Ministério estadual de desenvolvimento agrário no Piauí. O vereador mais votado de Flores do Piauí, Edilberto Barros, será o novo gestor da pasta. A nomeação é uma indicação do deputado federal Castro Neto (PSD).



O ato de nomeação é assinado pelo Ministro de estado do desenvolvimento agrário e agricultura, Luiz Paulo Teixeira Ferreira. A indicação é confirmada um dia após o outro filho de Marcelo Castro, Marcelo Filho, assumir a coordenação da Codevasf no estado . O grupo político do senador Marcelo Castro trabalhará de forma articulada na área de agricultura coordenando as pastas federais que trabalham com o tema.

FOTO: Arquivo Pessoal

