Maranhão: Weverton Rocha recebe apoio de prefeito Braide e fortalece base em pré-campanha

O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, manifestou seu apoio a Weverton Rocha (PDT), pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, fortalecendo ainda mais a sua base de apoio.



Durante entrevista a um programa de televisão local, Braide enfatizou que Weverton é o candidato com mais capacidade para dialogar com todas as forças políticas de Brasília, e que isso é fundamental para ajudar as administrações municipais, especialmente a capital.



“O país está passando por uma crise econômica, falta de combustíveis e uma série de problemas que a gente tem acompanhado em Brasília. Eu entendo que o Maranhão precisa de um governador que tenha capacidade de dialogar com todas as forças políticas de Brasília para que possa ajudar o Estado, e o senador Weverton Rocha demonstrou essa capacidade, mas além disso, eu sempre disse que São Luís precisa de de governantes que ajudem a cidade e a administração no município”, disse.

Eduardo Braide destacou ainda que Weverton Rocha “desde o ano passado tem ajudado o município de São Luís, destinando recursos para a área da saúde e outras áreas. Meu candidato a governador deste ano será o senador Weverton Rocha”, frisou.



Weverton Rocha agradeceu o apoio do prefeito Eduardo Braide, “que se junta a nós nesta grande caminhada em busca de soluções para a vida dos maranhenses, com mais emprego, renda e comida na mesa das nossas famílias. Vamos juntos construir um Maranhão com muito mais oportunidade para todos”, completou.



