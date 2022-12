Marcelo Castro confirma senador Davi Alcolumbre como relator de PEC da Transição

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) confirmou em entrevista que o ex-presidente do senado, Davi Alcolumbre (União-AP), será o relator da PEC da Transição no senado federal. A base aliada corre contra o tempo para aprovar a matéria que que permite o pagamento fora do teto constitucional de programas sociais como o Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado Bolsa Família. A PEC também permite o pagamento de R$ 600 do benefício, além da parcela de R$ 150 por filho menor de 6 anos.



A PEC ganhou uma adesão importante após o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, confirmar que o Progressistas apoiará a PEC da Transição que tramita no senado.



Marcelo Castro explicou que busca um consenso para não ter dificuldade na tramitação da matéria. “Estamos em articulações, a PEC foi apresentada nos mesmos moldes que a equipe de transição sugeriu, muito provavelmente o senador Davi Alcolumbre será o relator e evidentemente muitas negociações serão feitas e haverá uma articulação para que se chegue a um consenso e um entendimento”, afirmou o senador.

Foto: Pedro França/Agência Senado



O senador piauiense esclareceu que quer aprovar na terça a PEC. “A nossa ideia é que a gente possa aprovar imediatamente essa PEC na terça ou quarta-feira, já para seguir para a Câmara para no máximo no dia 10 essa PEC estar aprovada por que eu vou precisar de saber o quanto que a PEC vai destinar para o orçamento para eu poder concluir o orçamento do ano que vem. Meu trabalho de relator do orçamento só será concluído a contento se tivermos a aprovação da PEC”, concluiu.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no