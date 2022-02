MDB e PSD podem dividir candidaturas para deputados estadual e federal; entenda a união

MDB e PSD costuram nos bastidores uma união entre os partidos para disputar a eleição proporcional deste ano. Na prática a aliança seria uma “coligação” informal, deputados das duas siglas se uniriam em uma só. Informações de bastidores dão conta de que a chapa estadual seria formada no MDB e a chapa federal seria formada no PSD. Uma reunião entre o comando dos dois partidos foi realizada neste final de semana e a aliança caminha para um entendimento.

FOTO: Tarcio Cruz /ODIA

O deputado estadual Severo Eulálio (MDB) confirmou que as conversas avançam, e valorizou que os dois partidos sairiam fortalecidos da união. “Estamos conversando realmente o PSD com o MDB, para fazer esse entendimento dos dois partidos marcharem unidos e saírem fortalecidos das eleições, tanto a bancada estadual quanto a bancada federal é importante que exista esse entrosamento que eu acredito que os dois partidos sairão ganhando e sairão fortalecidos. Sairíamos com uma bancada expressiva e fortalecida no âmbito estadual e federal, acredito que sairíamos ganhando se conseguirmos esse entendimento” relatou.

Severo explicou didaticamente como seria formatada a união e se declarou favorável a aliança. “Na prática se teria que ter a migração dos parlamentares de um partido para o outro. Como lá não tem a federação PSD e MDB nacionalmente e não existe mais as coligações teria que ter as migrações para outros partidos. Uns migrariam para um partido e outros para o outro partido para concorrermos fortalecidos na eleição que se aproxima. Qual o partido, e como será feito estamos discutindo. Tem as duas hipóteses de bancada federal, bancada estadual estamos aprofundando os entendimentos”, concluiu o deputado.

Georgiano conversou com Fonteles

De acordo com o deputado Georgiano Neto (PSD) a estratégia já foi comunicada e dialogada com o governador Wellington Dias e Rafael Fonteles. “As discussões ainda estão muito no início, conversamos com o governador e o Secretário Fonteles para analisar a possível aliança. O que ficou decidido é que o governador irá nos ajudar a fortalecer a nossa estratégia proporcional. Vamos aguardar e trabalhar pelo fortalecimento na nossa chapa para federal”, disse o deputado.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no