MDB oficializa candidatura de filho de Themístocles para deputado estadual

O MDB oficializou neste final de semana a pré-candidatura a deputado estadual do médico Felipe Rezende Sampaio, filho do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho. A solenidade foi realizada no berço político da família, a cidade de Esperantina, na região norte do Estado. Felipe Sampaio tentará manter a cadeira que pertence à família por 43 anos.



Felipe Sampaio é Secretário de Saúde de Esperantina e ex-secretário de saúde de Luís Correia, e disputará uma vaga na concorrida chapa proporcional do MDB.Com a ida de Themístocles Filho para a chapa majoritária, sendo indicado como vice-governador de Rafael Fonteles, a cadeira da família ficaria vaga no parlamento. O irmão do médico, o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio também participou da solenidade. Pelas redes sociais o jovem anunciou a pré-candidatura e agradeceu o apoio de lideranças.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no