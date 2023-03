Membros do PSDB de Teresina discordam do Podemos e querem comando da federação no Piauí

Após o secretário Fábio Abreu condicionar sua filiação ao Podemos a comandar a federação que o partido deve fazer com o PSDB e Cidadania , tucanos da capital se manifestaram na manhã desta terça (28). De acordo com os membros do partido a candidatura do partido à Prefeitura de Teresina credencia o PSDB a ser o comandante do possível bloco partidário no Piauí.



Em entrevista ontem Fábio Abreu confirmou que dialogou sobre a federação com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP). O Secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária confirmou que já começou o trabalho de montagem da sigla para as eleições municipais do próximo ano no Piauí.

O líder do PSDB em Teresina, Edson Melo, contestou o critério apresentado por Fábio Abreu. “Ficou colocado que a preferência no comando da federação seria para partidos que apresentassem candidatos competitivos nas capitais. Nós do PSDB vamos ter um candidato competitivo com certeza. Temos o deputado Luciano, o Dr. Silvio Mendes dentre outros”, afirmou.

Edson ainda salientou que espera que os tucanos comandem o bloco partidário. “Acredito que o ex-deputado Fábio Abreu dificilmente será candidato a Prefeito de Teresina por essa federação, até porque ele tem uma ligação muito estreita com o PT que naturalmente terá um candidato. É mais provável o PSDB com um candidato forte e competitivo. Acredito que nós do PSDB iremos ficar no comando dessa federação”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

