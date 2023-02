Ministério decreta emergência por estiagem em Simões pela quarta vez em um ano

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência na cidade de Simões, no sudeste do Piauí, próximo a fronteira com Pernambuco. O decreto ocorre devido a forte estiagem que atinge a cidade. O ato é o quarto na cidade em apenas um ano , em 2022 nos meses de fevereiro, agosto e outubro o Ministério reconheceu a emegência no município.

Além do município piauiense o Ministério reconheceu a emergência em mais 27 cidades atingidas por desastres naturais.



As portarias que oficializam a medida foram publicadas na edição desta quinta-feira (16) do Diário Oficial da União (DOU). Confira aqui e aqui .

Foto: Julio Cavalheiro / Arquivo / Secom



A maior parte dos reconhecimentos foi concedida a municípios castigados pela estiagem. São eles: Alpestre, Anta Gorda, Campina das Missões, Cândido Godói, Capão do Leão, Entre Rios do Sul, Giruá, Guabiju, Harmonia, Humaitá, Ibarama, Itaara, Marques de Souza, Novo Xingu, Pinhal Grande, Porto Alegre, Porto Lucena, São José do Herval e São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul, e Simões, no Piauí. Ao todo, 169 municípios gaúchos estão com reconhecimento federal de situação de emergência vigente por conta da estiagem.

Já os municípios de Aimorés, Mercês e São José do Jacuri, em Minas Gerais; Ibitirama, no Espírito Santo; e Itaiópolis e Ascurra, em Santa Catarina, enfrentaram chuvas intensas. Também no estado catarinense, a cidade de Petrolândia obteve o reconhecimento federal por conta de enxurradas.

Com informações MDR