Ministério do Meio Ambiente decreta emergência ambiental e risco de incêndio no Piauí

A Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança Do Clima, Marina Silva, decretou estado de emergência ambiental em risco de incêndios florestais em todas as mesorregiões do estado do Piauí. O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda (06).



Segundo o documento entre os meses de abril a novembro de 2023 o decreto irá vigorar no estado do Piauí e a mesorregião Sudeste Piauiense. Já entre os meses de maio e dezembro o estado de emergência valerá no estado do Piauí, as mesorregiões Centro-Norte Piauiense, Norte Piauiense e Sudoeste Piauiense. A Portaria entrará em vigor em 14 de março de 2023.

O decreto é feito diante da proximidade do início do período mais seco do ano, momento em que aumentam as ocorrências de queimadas em todo o estado. Em 2022 os focos de incêndio em vegetação no Piauí subiram 197% somente de junho a julho . No acumulado, o Estado somou, somente até julho, 927 ocorrências de fogo.

Em setembro de 2021 um incêndio de grandes proporções destruiu 3.070 hectares de vegetação na zona Rural da cidade de São Raimundo Nonato, próximo ao Parque Nacional da Serra da Capivara.

