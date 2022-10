Piauí tem registrado média de 197 queimadas por dia em outubro, diz Inpe

As altas temperaturas aliadas à baixa umidade relativa do ar têm deixado um rastro de destruição no Piauí. Que o Estado costuma registrar aumento na quantidade de queimadas durante o B-R-O-Bró não é mais novidade. No entanto, neste ano de 2022, a situação parece ter subido de nível. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Piauí tem registrado uma média de 197 incêndios em áreas de vegetação a cada 24 horas durante este mês de outubro.



De 01 a 16 deste mês, o Estado já contabiliza 3.152 focos de queimada. O aumento é de 177% em relação ao mesmo período de setembro, quando o Piauí registrou 1.455 focos. Desde junho que o estado vem assistindo ao crescimento de seus focos de incêndio. Na primeira quinzena do sexto mês do ano, foram 91 focos. Esse número subiu para 218 em julho e para 551 em agosto. Dois meses depois, os focos de queimada em solo piauiense mais que quintuplicaram.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Os dados colocam o Piauí em uma situação preocupante frente a outras regiões brasileiras. No ranking nacional de queimadas, o Estado ocupa a segunda posição, ou seja, é o segundo do país em quantidade de incêndios em região de mata. O Piauí fica atrás somente do Pará, que já registrou 3.980 focos de queimada na primeira quinzena de outubro.

Apesar de o estado como um todo estar sob risco de fogo, ou seja, em situação propícia para a ocorrência de incêndios florestais, a preocupação é maior na região Sul. É que o município de Baixa Grande do Ribeiro, distante 588 Km de Teresina, está entre os 10 municípios brasileiros com mais focos acumulados nos últimos cinco meses. Somente em outubro, a cidade registrou 189 focos. O aumento foi de 130% em relação a setembro.

O Corpo de Bombeiros orienta a população para que evite fazer a queima deliberada para limpar terrenos ou preparar a terra para o plantio. Isso porque, dadas às circunstâncias climáticas do Piauí no momento, as chances de as chamas saírem de controle são maiores.

