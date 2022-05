Montezuma concentrará forças no legado de Firmino Filho durante campanha

A defesa do legado das administrações do ex-prefeito Firmino Filho será uma das bases da campanha de Kleber Montezuma (Progressistas) a deputado federal na eleição de outubro. Escolhido para a sucessão do tucano em 2020, ele concentra forças para atrair o capital político de Firmino e endossar oposição a gestão do prefeito Dr. Pessoa.

Kléber Montezuma usará como discurso que foi o escolhido de Firmino Filho para ser seu candidato a prefeito, mas que devido a derrota é preciso seguir com os propósitos do ex-prefeito. Ele tem defendido também que teria o apoio do tucano nessa disputa a uma vaga na Câmara Federal.

Leia também: Vereadores de Teresina rejeitam “loteamento” de cargos proposto por Dr. Pessoa

“Essa pré-candidatura a deputado federal é uma sequência do que o Firmino gostaria que fosse para prefeito e que não deu certo, para dar continuidade a essa luta pela cidade de Teresina. Tenho certeza, se Firmino fosse vivo, eu candidato a deputado federal, o Firmino estaria endossando a nossa candidatura e faria campanha em favor do professor Kléber porque com um mandato posso fazer frente a essa administração que esta arruinando a cidade de Teresina”, disse em entrevista ao O Dia nessa quinta-feira (21/04).

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O ex-secretário de Educação da capital não poupa críticas à administração de Dr. Pessoa e pontua problemas na zeladoria urbana, no transporte e na Educação. Contudo, ele alega que necessita de uma mandato para ter legitimidade na oposição ao Palácio da Cidade.

“Quero fazer oposição e quero um mandato para ter legitimidade, para poder ter força para lutar em defesa da cidade de Teresina como deputado federal. Não posso deixar a cidade de Teresina a mercê dessa administração que está aí destruindo tudo de bom que a gente fez”, disse. “Resgatar aquilo que Firmino Filho queria que nós fossemos na construção de uma cidade melhor”, finalizou apresentando o tom de sua campanha.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no