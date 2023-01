Moradores reclamam de falta d’água em Teresina um dia após rompimento de adutora

Consumidores de diversas regiões da capital denunciaram na manhã deste domingo que estão há mais de 24 horas sem o fornecimento regular de água. O problema teve início ainda na madrugada de sábado (31), quando em razão de uma forte chuva, a Adutora da ETA Sul se rompeu.



Diante da situação, o fornecimento de água nas zonas Leste, Sudeste, Sul e parte da Zona Norte foi interrompido.

De acordo com a Águas de Teresina o retorno está ocorrendo de forma gradativa. “O Serviço foi finalizado ontem por volta das 21h, o retorno acontece de forma gradativa, os pontos mais baixos recebem primeiro e os pontos mais altos recebem por último. Em algumas regiões recebem somente hoje pela manhã com o retorno de forma gradativa. Acreditamos que todos já estejam com água”, disse a empresa por meio da Assessoria.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

