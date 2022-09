Movimento em apoio a Bolsonaro é realizado em Teresina; ACOMPANHE

Manifestantes se reúnem na tarde desta quarta-feira (7) em um ato em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em Teresina. A concentração ocorre em um restaurante da Zona Leste da capital.



Segundo o Movimento Direita Independente do Piauí, que organiza o evento, os manifestantes sairão em carreata percorrendo as avenidas Zequinha Freire, João XXIII e Raul Lopes, finalizando o ato na Ponte Estaiada.

“Estamos com esse movimento aqui pelos 200 anos de Independência do nosso país e com apoio ao nossos presidente Jair Messias Bolsonaro com todas as pautas da Direita, como pátria, Deus, família e liberdade”, disse Rosseveth Silva, um dos coordenadores do evento.

Foto: Jorge Machado / O Dia

Com bandeiras do brasil, faixas e camisas nas cores verde e amarela, os manifestantes, em veículos e motocicletas, ocuparam uma faixa da avenida, que segue interditada. Por conta do grande volume de veículos, há registro de congestionamento e trânsito intenso na região. Uma equipe da Strans chegou ao local para controlar a situação.

Presença de políticos

O ato registra presença de candidatos bolsonaristas no Piauí. Coronel Diego Melo, candidato ao governo pelo PL, está no evento. Ele defendeu o ato realizado da data que marca o bicentenário e repetiu discurso do presidente na manhã de hoje.

“Novamente o povo do Piauí vem as ruas lutar por liberdade nesses 200 anos de Independência do Brasil, data histórica honrando nossos heróis que morreram para sermos essa nação continental verde amarela e um recado para esse povo vermelho é que nossa bandeira jamais será vermelha”, disse o candidato.

