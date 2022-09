Dois anos depois, milhares de pessoas voltam a Marechal para desfile de 7 de Setembro

No ano em que se comemora 200 anos da Independência do Brasil, milhares de pessoas comparecem a Avenida Marechal Castelo Branco para a tradicional para de Sete de Setembro. Depois de dois anos de pandemia, o desfile cívico volta a acontecer em Teresina. Desde as 07h várias pessoas preenchem as arquibancadas da avenida para acompanhar a passagem de tropas, veículos militares e crianças. Também estão presentes na cerimônia o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa e a Governadora do Piauí, Regina Sousa.





(Fotos: Jailson Soares/ODIA)

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Teresina estão com um efetivo de 96 agentes de segurança durante as comemorações do Dia da Independência do Brasil. Ao todo, são 90 policiais militares e seis guardas municipais dentro e nos arredores da Avenida Marechal Castelo Branco, local do desfile cívico de 7 de Setembro. Agentes da STRANS também estão orientando os condutores sobre as mudanças no trânsito da região.

Confira o vídeo:

Além dos atos da manhã, o desfile é marcado pela reivindicação de enfermeiros, que protestam contra a derrubada do piso nacional da enfermagem. Com cartazes que dizem frases como "sem piso, sem enfermagem", eles gritam: "Enfermeiros guerreiros do povo brasileiro".





(Fotos: Jailson Soares/ODIA)

Outro protesto que deve acontecer ainda no desfile é o dos professores da rede pública de ensino, que já se encontram aglomerados no local. Já no período da tarde está marcado também uma manifestação de apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro (PL), que deve começar no Balão da Avenida Aquiles Wall Ferraz e seguir em direção à Ponte Estaiada. Ao Portal O Dia, a PM informou que deve acompanhar o ato. Porém, o efetivo para a manifestação da tarde não foi informado.

Esta matéria está sendo atualizada. Aguarde mais informações...



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no