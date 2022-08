A lista de gafes do prefeito Dr. Pessoa só aumenta. Na manhã desta terça-feira (16), cumprindo agenda do Aniversário de Teresina, o chefe do executivo municipal visitou a Câmara Municipal de Teresina. Aos jornalistas presentes, ele prometeu para o ano que vem a "metade de uma virada de 365 graus" nas políticas públicas a serem executadas na capital.

“Olhe bem o que eu estou dizendo: principalmente no ano que vem, Teresina vai mudar. Ao invés de 365 graus, nós vamos, pelo menos mais da metade disso aí em virada no bom sentido das políticas públicas e do incentivo ao empresários que querem investir na capital do Piauí”, disse o prefeito ao jornalistas.

(Foto: Tarcio Cruz / O DIA)

O prefeito tentou fazer uma comparação com o giro completo de 360 graus da Matemática. Porém confundiu os números e citou 365. Uma volta completa representa um ângulo de 360° e portanto, 180° é exatamente metade de 360°. Porém, o gestor afirmou que a virada seria de "mais da metade".

Retomada de Obras e eficiência econômica

As declarações do Prefeito de Teresina foram dadas durante a sessão solene de aniversário da capital, que ocorreu na manhã desta terça (16). O gestor compareceu ao parlamento para ler a tradicional mensagem aos vereadores. Durante a leitura Dr. Pessoa agradeceu a aliança e a parceria entre o poder executivo e o legislativo, o prefeito elencou a retomada das obras e a eficiência econômica como os principais desafios.

“Tô pegando forte”, disse sobre secretários que não cumpriram metas

Dr. Pessoa também falou sobre as dificuldades enfrentadas para o cumprimento de metas por parte de seu secretariado. “A dificuldade foi econômica. Os secretários que não estavam querendo um olhar diferente, não foi por falta de capacidade e sensibilidade. Aí eu peguei forte e tô pegando forte, para que as coisas fluam na administração pública” disse.

