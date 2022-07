"Não sou governo, sou da federação", diz Teresa Britto após ausência em ato governista

Uma das presenças aguardada no ato que reuniu os partidos da base governista em declaração de apoio a Rafael Fonteles (PT) no último sábado (25/07) era da deputada estadual Teresa Britto (PV), o que não aconteceu. A parlamentar participou da convenção do Partido Verde, porém, logo em seguida deixou o espaço.

Ao O Dia, Teresa Britto afirmou que integra a federação e respeita a decisão partidária, mas não integra o governo para estar no palanque de Rafael. “Não sou da base do governo, sou da federação. A base é uma coisa e a federação é outra. Tem que saber diferenciar as coisas. Não tenho cargo no governo do estado, não estamos querendo cargo. Queremos continuar independente”, disse.

Foto: Jorge Machado / O Dia

A deputada que integrou a bancada de oposição e foi uma das mais críticas ao governo Wellington Dias precisou reduzir o tom das ofensivas após o partido que ela é vice-presidente nacional fechar federação partidária com o Partido dos Trabalhadores. Se por um lado ela precisou diminuir as críticas, por outro, desvia de elogios ao candidato da federação.

“Vou esperar que a população faça essa avaliação. Que o candidato da federação possa apresentar seu programa de governo e possa convencer a sociedade que ele será o melhor para o estado do Piauí”, disse ao ser questionada sobre Rafael Fonteles.

