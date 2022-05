Nixon Frota terá segurança pública como bandeira de campanha

O coronel da reserva do Exército, Nixon Frota, terá na segurança pública seu principal trunfo na campanha eleitoral deste ano. Ele deixou recentemente a coordenação de Segurança de Teresina após alegar falta de estrutura, se filiou ao PSD e é pré-candidato a deputado federal.

Leia também: Há quase cinco meses da eleição, Silvio Mendes confia em evolução da pré-campanha

“A segurança pública foi o que me colocou no ambiente político. Então, não tem como eu negar que vamos dá uma atenção especial à segurança. Raciocinamos uma segurança mais ampla com tudo aquilo que integra a segurança. Ela não trabalha isolada. Os órgãos da segurança pública precisam também que as outras intuições funcionem bem”, defendeu.

Nixon Frota (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

Nixon lembrou seu histórico no Exército e sua chegada a Teresina. Ele comentou que passou a residir na capital e buscava um objetivo de vida após entrar para a reserva. Ao todo, foram 30 anos dedicados às Forças Armadas.

“Percebia que faltava para mim um objetivo, um propósito de trabalho. Não poderia ficar em casa só de pijama. Como eu escolhi essa cidade para viver e assim com servi ao meu país posso serviço ao meu estado, minha cidade. Acredito que essa experiência no Exército Brasileiro, na gestão pública. Acredito que posso melhorar a situação que convivi em Teresina”, comentou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no