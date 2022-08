No Piauí, 16 candidatos já receberam acima de R$ 500 mil para campanha

Um total de 16 candidatos no Piauí já receberam valores acima de R$ 500 mil do fundo eleitoral dos partidos para a eleição 2022, segundo dados levantados pelo O Dia junto ao sistema do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI). Até agora, apenas o Progressistas, União Brasil e PL distribuíram o recurso no estado.



Na disputa majoritária, Joel Rodrigues, que concorre a uma vaga no Senado, foi o que recebeu o maior volume do fundo, R$ 1,7 milhão. Logo depois aparece o candidato ao governo Sílvio Mendes (União Brasil), que recebeu R$ 1,4 milhão para a campanha.

Foto: Fábio Pozzebom / Agência Brasil

Na disputa proporcional, seis candidatos já receberam acima de R$ 1 milhão. A candidata à deputada federal Margarete Coelho lidera a lista. Ela recebeu do Progressistas R$ 2 milhões, seguida de Atila Filho, com R$ 1.550.500, Júlio Arcoverde com R$ 1,5 milhão e Neta Castelo Branco, com R$ 1.070.000.. Já para deputado estadual, Barbara do Firmino recebeu R$ 1.250.000; Gracinha Mão Santa, R$ 1.100.000.

Na faixa de candidatos que receberam acima de 500 mil, estão oito candidatos, o que inclui deputados de mandatos, como Marden Menezes e Wilson Brandão, e nomes que buscam cadeiras pela primeira vez como, por exemplo, Dogim Félix e Dr. Thales.

Veja a lista completa

Candidatos majoritários

Joel Rodrigues – R$ 1.700.000

Sílvio Mendes – R$ 1.400.00





Candidatos proporcionais

Margarete Coelho – R$ 2.000.000

Atila Lira – R$ 1.550.500

Julio Arcoverde – R$ 1.500.000

Barbara do Firmino 1.250.000

Gracinha 1.100.000

Neta Castelo Branco – R$ 1.070.000

Paes Landim – R$ 725 mil

Aldo Gil 660 mil

Samuel Silveira – 650 mil

Gustavo Neiva 650 mil

Marden Menezes – 650 mil

Wilson Brandao – 650 mil

Dogim 550 mil

Dr. Thales 550 mil

