No Piauí, 32 parlamentares vão disputar a reeleição neste domingo

Dos 40 deputados federais e estaduais eleitos do Piauí, 32 parlamentares disputam a reeleição nas eleições gerais deste domingo (02). O montante representa um elevado percentual de 80% de deputados. Salvo dois casos de falecimento, todos os candidatos que não buscam a reeleição brigam por outros cargos eletivos ou apoiam candidatos substitutos no pleito.

Na Câmara Federal oito representantes tentam se manter no parlamento, Margarete Coelho (Progressistas), Rejane Dias (PT), Merlong Solano (PT), Fábio Abreu (PSD), Júlio César (PSD), Marina Santos (Republicanos), Flávio Nogueira (PT), Marcos Aurélio (PSD). Não Disputam a reeleição, Iracema Portella (Progressistas) que disputa a vaga de vice-governadora, Átila Lira (Progressistas) que desistiu para apoiar o filho e o ex-deputado Assis Carvalho que faleceu em junho de 2020.

Já na Assembleia Legislativa do Piauí 24 deputados disputam a reeleição Georgiano Neto (MDB), Wilson Brandão (Progressistas), Severo Eulálio (MDB), Flávio Jr (PT), Francisco Limma (PT), Marden Meneses (Progressistas), Janainna Marques (PT), Dr. Hélio (MDB), Henrique Pires (MDB), Pablo santos (MDB), Fábio Xavier (PT), Fábio Novo (PT), Hélio Isaías (PT) , Gustavo Neiva (Progressistas), Franzé Silva (PT), Cel. Carlos Augusto (MDB), João Mádison (MDB), Pastor Gessivaldo (Republicanos), Nerinho (PT), Evaldo Gomes (Solidariedade), Firmino Paulo (PT), Teresa Britto (PV), Oliveira Neto (PT) e Warton Lacerda (PT).

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Desistiu de disputar a reeleição a deputada Lucy Soares (Progressistas) que apoiará a filha, Bárbara Soares e Zé Santana que desistiu para apoiar a ex-esposa, Ana Paula. Júlio Arcoverde (Progressistas) e Francisco Costa (PT) serão candidatos a deputado Federal e Themístocles Filho candidato a vice-governador. Completa a lista a ex-deputada Flora Izabel eleita para o TCE.

No cenário nacional os números são parecidos com os dados do Piauí, dos 9.757 candidatos a deputado federal aptos para disputar a eleição neste domingo, 485 exerceram o mandato na Câmara dos Deputados nesta legislatura e são candidatos à reeleição. Esse número equivale a 81% da composição da Câmara, considerando-se o total de deputados que tomaram posse nos últimos quatro anos, que somam 598. A composição da Câmara é de 513 deputados.

Diversos motivos podem provocar o afastamento permanente ou temporário dos deputados dos seus mandatos. Entre as causas mais comuns estão licença ou renúncia para exercer cargo no Poder Executivo ou para concorrer nas eleições municipais ou licença médica. As vagas são ocupadas pelos suplentes, pela ordem dos mais votados dentro de cada partido ou coligação (que existiu até a eleição passada). Entre os suplentes, alguns podem ser efetivados no cargo, quando o afastamento do titular é definitivo, e outros podem exercer o mandato temporariamente, retornando à suplência quando o titular volta ao cargo.

DEPUTADOS CANDIDATOS NO BRASIL

Reeleição – 485 - 81,10%

Senador – 24 - 4,01%

Deputado estadual -8 - 1,34%

Governador – 15 - 2,51%

Vice-governador -6 - 1,00%

1º suplente de senador- 3 - 0,50%

Deputado distrital (do DF) -2 - 0,33%

Vice-presidente da República -1 -0,17%

Não candidato – 54 - 9,03%

