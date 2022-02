Oposição forma bloco partidário na Alepi e anuncia Marden Menezes como líder

Os partidos de oposição na Assembleia Legislativa formalizaram nesta terça-feira (22) a criação de um bloco partidário que tem como objetivo formar as comissões técnicas da Casa Legislativa.

Ao todo, seis deputados, de quatro partidos, integram o bloco. São eles: PP (B.Sá, Júlio Arcoverde e Wilson Brandão); PSB (Gustavo Neiva), Marden Menezes (PSDB) e Teresa Brito (PV). O grupo terá Marden Menezes como líder e B.Sá como vice-líder.

Foto: Divulgação / Alepi

Marden cobrou durante sessão plenária a formação das comissões técnicas. O parlamentar defendeu que já existem matérias na Alepi que necessitam de análise das comissões e afirmou que a antecipação da formalização do bloco de oposição é para que os demais partidos realizem sua indicações.

Leia também: Marden Menezes confirma saída do PSDB: “Fui leal e segurei a barra”

“Essa comunicação ocorre de forma tempestiva para que os demais partidos ou blocos possam também oficializar as suas indicações para que sejam definidas as participações nas comissões o mais rapidamente possível. Já existem na Casa diversas matérias que precisam ser analisadas, que precisam ser distribuídas aos relatores e votadas nas comissões e depois em plenário e isso só será possível com a formação das comissões”, afirmou Marden Menezes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no