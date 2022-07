Patriota acerta detalhes para oficializar chapas proporcionais e candidaturas majoritárias

O Patriota reuniu a chapa proporcional da sigla para acertar os últimos detalhes antes da oficialização dos nomes da sigla que disputarão a eleição deste ano. O partido será um dos últimos a realizar a sua convenção, dia 03 de agosto, dois dias antes do fechamento da janela. A legenda terá Gustavo Henrique como candidato a governador e Don Lotti candidato ao senado e chapas proporcional estadual e federal.



Gustavo Henrique explicou a estratégia do partido no Piauí e comentou sobre os encontros. “Fazemos reuniões rotineiras para alinhar as ações de cada um e as bandeiras. O Nando do Lar do Nando, por exemplo, tem a bandeira da proteção animal, assim como a Cláudia Protetora. A gente trabalha cada bandeira para poder potencializar cada pré-candidato. Estamos trabalhando com força nas redes sociais para esclarecer e evoluir a participação de cada um”, disse o pré-candidato.

O pré-candidato confirmou ainda que o partido já avalia detalhes burocráticos para registrar as candidaturas do Patriota. “Nosso objetivo é principalmente andar, para ouvir, conversar e se colocar como pré-candidatos. Estamos analisando também a documentação que todos devem ter para registrar as candidaturas para resolver qualquer situação antes da convenção. Além de uma prestação de contas da viagem que fizemos para a região de picos. No final de semana vamos a região de Bom Jesus e sul do Estado”, concluiu.

