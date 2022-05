PEDRO II: “É difícil seguir uma administração feita pelo Alvimar”, diz vice ao assumir

A vice-prefeita do município de Pedro II, Betinha Brandão, assumiu definitivamente o cargo de gestora da cidade nesta terça-feira (24/05) depois do falecimento no último sábado (21/05) do prefeito Alvimar Martins, que lutava contra um câncer de próstata. A posse aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Pedro II.

Betinha Brandão destacou as ações do prefeito Alvimar e sua disposição em ajudar as pessoas. Ela comentou que será um grande desafio seguir com uma administração a altura do gestor falecido. A nova prefeita pediu união das forças políticas do município para a condução da administração.

Foto: Divulgação

“Vamos dar as mãos e caminhar juntos, porque Pedro II só tem a ganhar com isso, e pedir a Deus que nos dê calma, paciência e serenidade para enfrentar os problemas que virão. Sei que é muito difícil seguir uma administração feita pelo Alvimar, que disponha de todo o tempo dele para ajudar as pessoas carentes, mas nós iremos dar continuidade a esse legado e à união do nosso grupo político", disse.

Foto: Divulgação



Em junho de 2021, a gestora assumiu a Prefeitura interinamente durante 105 dias, após o primeiro afastamento de Alvimar para tratamento do câncer, retornando a liderar o município também interinamente no dia 16 de maio, após piora no estado de saúde do ex-prefeito. Betinha Brandão, como é conhecida, tem 61 anos, é natural de Pedro II, e esposa do deputado estadual Wilson Brandão (Progressistas). Foi eleita e reeleita vice-prefeita do município nos dois últimos mandatos de Alvimar Martins (2017-2020 e 2021-2024).

