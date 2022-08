Pessoinha diz que é “natural” apoio a Fonteles e libera partido para aderir a Bolsonaro

O presidente do Republicanos no Piauí, João Pessoinha, comentou as polêmicas recentes envolvendo a sua adesão a candidatura de Rafael Fonteles. Diferentemente de outra ala da sigla que apoiará Silvio Mendes, o advogado apoiará a chapa do PT . Pessoinha chegou a ser repreendido publicamente pelo próprio pai, Dr. Pessoa pelo apoio.



Pessoinha negou qualquer resistência quanto ao apoio ao petista, para ele a adesão é “natural”. “O candidato a governador Rafael Fonteles me convidou para a sua convenção, eu sou presidente do partido e fui. Acho isso bastante natural, a convenção é uma festa, um ato a ser realizado por partidos políticos para poder referendar seus pré-candidatos. Então achei natural, não achei estranho não”, afirmou o dirigente partidário.

Pessoinha ainda avaliou a adesão do seu partido a coligação de Bolsonaro. O Republicanos, assim como o Progressistas e o PL, farão partido da composição governista que buscará a reeleição a presidência. “Tenho que respeitar a nossa ata que foi aprovada dia 04 de agosto, a gente liberou no majoritário, só vai estar no estadual e federal , cargo majoritário foi liberado. Tá livre os candidatos para escolherem de acordo com suas convicções políticas”, finalizou o Presidente da Eturb.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no