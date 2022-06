Polícia divulga imagens de suspeitos de execução na zona Norte de Teresina

Imagens de câmeras de segurança que registram os dois suspeitos de executarem com vários tiros um homem identificado como Marcelo Elielton de Oliveira Alves, mais conhecido como Jardel, foram divulgadas nesta sexta-feira (10/06) pela política para ajudar nas buscas dos supostos criminosos. O crime ocorreu em janeiro deste ano em um bar localizada na Avenida Rui Barbosa, no bairro João Joaquim, na zona Norte de Teresina.

No vídeo captado por câmeras da região é possível ver o momento em que os dois homens em uma moto modelo Bros, de cor branca e placa PSG-6997 trafegam pela avenida, se aproximam do estabelecimento e efetuam vários disparos. Em seguida, eles fogem em alta velocidade. Uma das câmeras flagra o momento exato que o homem que está na garupa manuseia uma arma de fogo.

Foto: Divulgação / PC

Segundo o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima respondia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A investigação aponta que crime foi motivado pela participação de Jardel no mundo do crime. No momento do crime a vítima usava uma tornozeleira eletrônica.

