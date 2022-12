Possível ida de Rejane para o TCE pode dar um mês de mandato para Paes Landim na Câmara

A possível saída da deputada federal Rejane Dias (PT) da Câmara Federal para ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas do Piauí pode beneficiar indiretamente o suplente de Deputado Paes Landim. O político era o segundo suplente da coligação que se formou ainda em 2018, porém com o falecimento de Assis Carvalho (PT) se tornou o primeiro suplente.



Como revelado pelo Portal O Dia o conselheiro Olavo Rebelo apresentou na tarde da última terça (27) o pedido de aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) . A decisão dele era aguardada para o retorno dos trabalhos na corte de contas em 2023, contudo, o conselheiro entregou o pedido hoje. Para assumir uma cadeira no TCE Rejane teria que se desfiliar do PT e renunciar ao mandato.

A indicação de Rejane Dias é dada como certa nos bastidores. A ex primeira-dama do Piauí tem como principal articulador para a cadeira o senador eleito e marido Wellington Dias. A vaga dessa vez é de indicação do Poder Executivo, ou seja, a governadora Regina Sousa (PT) tem a prerrogativa de apresentar o nome do novo conselheiro.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Merlong será efetivo

Se Paes Landim será beneficiado com um mês de mandato, outro petista, Merlong Solano, receberá quatro anos. O parlamentar foi o primeiro suplente do PT eleito no ano passado, com a saída de Rejane ele será efetivado já no início do mandato.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no