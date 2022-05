Prefeito de Várzea Grande se filia ao Progressistas e declara apoio a Sílvio Mendes

O prefeito do município de Várzea Grande, Robert Segundo, deixou o Republicanos e se filiou ao Progressistas em evento realizado nesta sexta-feira (13/05) com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do pré-candidato ao governo do Piauí Sílvio Mendes (União Brasil).

A filiação do gestor foi festejada pelo grupo de oposição, já que o Republicanos, liderado pelo grupo político do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, tem se aproximado de Rafael Fonteles na últimas semanas com as declarações de Robert Rios contra Ciro Nogueira.

No discurso de posse, o prefeito afirmou que confia no grupo de Ciro Nogueira e declarou apoio a Sílvio Mendes. Ele lembrou ainda a gestão de Sílvio como prefeito de Teresina e sua alta aprovação na capital.

“Vim para o Progressistas porque acredito nas palavras desses homens e dessas mulheres. Acredito em Ciro Nogueira, acredito na palavra do Dr. Sílvio Mendes, o homem que foi prefeito de Teresina e saiu com 92% de aprovação dos teresinenses”, disse Robert Segundo.

O prefeito comentou que há um sentimento favorável à oposição no Piauí e disse acreditar na vitória de Sílvio Mendes. “Pode ter a estrutura, mas não se pode comprar o sentimento. Ninguém comprará o sentimento do povo do Piauí e do povo de Várzea Grande”, disse.

