Hospital do Dirceu será reinaugurado dia 28 de abril, mas apenas duas alas serão reabertas

Uma comitiva da Prefeitura de Teresina visitou na manhã desta segunda(17) o Hospital Municipal Alberto Neto, popularmente conhecido como Hospital do Dirceu. Durante a inspeção o Prefeito Dr. Pessoa anunciou que no próximo dia 28 de abril a unidade de saúde será reaberta parcialmente retomando os atendimentos na ala feminina e no setor de internação. A expectativa é que em um mês a unidade seja completamente reinaugurada com a estruturação dos setores de ambulatório e urgência. Um novo centro cirúrgico também será estruturado na unidade.



No último dia 19 de março um curto-circuito em um ar-condicionado causou um incêndio no hospital que foi interditado pelo Corpo de Bombeiros . O acidente atingiu apenas uma área da unidade, porém a fuligem se espalhou por todo o prédio.

O Hospital Alberto Neto atende diariamente uma média de 400 pacientes e conta com 46 leitos de internação. A unidade de saúde oferece atendimentos de urgência e emergência, endocrinologia, dermatologia, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, nutrição, entre outros atendimentos, tanto no ambulatório quanto na parte de internação.



Dr. Pessoa elogiou a agilidade da obra. “Todas as obras eu irei visitar antes de ir para a Prefeitura, aqui era esperado, se a gente andasse na lentidão, lá para o meio do ano a reforma. Além dos engenheiros, do diretor que é um grande cidadão, eu de maneira emergencial peguei o Roncalinho e disse que queria em tanto tempo a inauguração”, disse o Prefeito.

Responsável pela obra, o superintendente da Saad Centro, Roncali Filho, revelou os detalhes do trabalho feito no hospital. “Tivemos um acordo de cooperação entre a Saad Centro e a Fundação Municipal de Saúde, a gente reformou toda a ala de repouso feminino, o banheiro, reformou o teto do forro das enfermarias e também estamos fazendo uma revisão e manutenção elétrica na enfermaria para que dia 28 de abril, a FMS em acordo com as lideranças irá reabrir o hospital”, explicou o gestor.



Tiago Macedo, diretor do Hospital do Dirceu, detalhou o cronograma de inaugurações e anunciou a reabertura dos setores de ambulatório e urgência no mês de maio. “Fico muito feliz em trazer o Prefeito aqui para acompanhar essa obra já em um estágio avançado. Dia 28 agora de abril a gente já começa de fato a receber os clientes. Creio que nos próximos 30 dias a gente tenha uma ideia de previsão para reabrir o ambulatório e a parte da urgência. Essa parte agora deve andar em um ritmo mais acelerado, vamos apenas trocar a fiação e com essas equipes as obras estão indo bem rápido”, finalizou.

