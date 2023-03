Incêndio no Hospital do Dirceu II: bombeiros são acionados e pacientes são transferidos

Os pacientes do Hospital Municipal do Dirceu II precisaram ser transferidos às presas da unidade devido a um incêndio registrado no local no começo da tarde deste domingo (19). Um curto-circuito em um ar-condicionado teria causado o começo do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Por meio de nota, a Prefeitura de Teresina afirmou que não há feridos.



Segundo relatos recebidos pelo Portalodia.com de funcionários do hospital, “o fogo começou no ar-condicionado na sala de repouso dos médicos superior. O corpo de bombeiros ainda foi chamado, mas ninguém apareceu”. Outro servidor afirmou que o momento foi de tensão e que os profissionais estavam “correndo para retirar os pacientes das enfermarias e leitos”.



A reportagem do Portalodia.com está tentando contato com o Corpo de Bombeiros, mas até o momento não houve retorno.

Por meio de nota, a Prefeitura de Teresina informou que os Bombeiros foram sim acionados para conter um incêndio no Hospital do Dirceu Arcoverde II. A PMT confirmou que as chamas foram debeladas, o que ocasionou grande quantidade de fumaça em algumas áreas da unidade de saúde, mas que não houve e nem há feridos.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) está providenciando a transferência dos pacientes para outras unidades da rede municipal.





